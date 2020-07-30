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Köylüler yangın söndürme çalışmalarını üzüntüyle izliyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, köylüler de çalışmaları üzüntüyle takip ediyor.


Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ile devam eden söndürme çalışmalarına karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisi destek veriyor.


Helikopterler, Yenice-Gönen Barajı'ndan su alarak yangın bölgesine sık sortilerle boşaltım yapıyor. Orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Bu arada tedbir maksadıyla elektrikler kesildi.

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