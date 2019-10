Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik AB projesi kabul edildi

Dr. Hasan Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer Umar'ın katkılarıyla hazırlanan, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklarda (KA203) kabul edilen, ”Developing Virtual Reality Resources Introducing Technology Tools for Children with Autism Spectrum Disorder to SEN Teaching Undergraduates / Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Üretilen Teknoloji Araçlarının Tanıtımı Amacıyla Sanal Gerçeklik Kaynaklarının Geliştirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesi 203 bin euro bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

Projenin yurt dışı ortakları İtalya, Polonya, Letonya ve Yunanistan; yurt içi ortakları ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve eğitim teknolojisi şirketinin alanlarında uzman kadrolarından oluşuyor.

Özel eğitim alanında yürütülen bu proje kapsamında geliştirilecek olan sanal gerçeklik ders materyalleri ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan teknolojiler, üniversite öğrencilerine daha kolay ve maliyetsiz bir şekilde tanıtılacak. 2 yıl sürecek olan proje uygulaması sırasında çalıştay, panel ve konferans gibi etkinliklere toplamda 120 üniversite öğrencisi ve 250 alan uzmanı ve eğitimci dahil olacak.