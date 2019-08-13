İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazasında ayağını kaybeden gence milletvekilinden destek

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında sol ayağını kaybeden gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında sol ayağını kaybeden gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu.


Çan ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında kafede otururken bir süt kamyonunun kafeye girmesi sonucu araç altında kalan Kaan Karadeniz, sol ayağını kaybetmişti. Gence AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu umut ışığı oldu. Çan ilçesine bayramlaşmak için gelen İskenderoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan ve MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya ile birlikte trafik kazasında ayağını kaybeden Kaan Karadeniz'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette baba İsmail Karadeniz'i ve kazada sol ayağını kaybeden Kaan Karadeniz'i dinleyen Milletvekili İskenderoğlu, "Kaan'ın sağlık konusundaki tüm sıkıntılarını protezi ve çalışma hayatı konusunda her zaman yanında olacağız. Kaan kardeşimizin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. İlçe teşkilatımız ile birlikte kardeşimizin ihtiyaçlarını yakından takip edip ne yapılması gerekiyorsa destek için hazırız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.