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Çankırı'da kaçak telefon operasyonu, 21 kişiye adli işlem yapıldı

Çankırı’da 2020 yılı genelinde düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonlarında 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çankırı'da 2020 yılı genelinde düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonlarında 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği 2020 yılında düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonları bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin mevzuata aykırı tüm kaçak eşya ve ürünlerin yasa dışı yollardan satışının ve kullanımının engellenmesi için çalışmalarını sürdüğü kaydedildi.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 2020 yılı içerisinde farklı tarihlerde kent merkezinde yapılan denetim ve kontrollerde ülkeye kaçak yollarla getirilen kayıt dışı veya elektronik kimlik bilgileri değiştirilerek kayıt altına alınmış faturası bulunmayan 29 cep telefonu tespit edildiği bildirildi. Bu çalışmalar kapsamında olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 21 şüpheli hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve ‘5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet' suçları kapsamında adli işlem yapıldığı ifade edildi.


Yapılan açıklamada, bu tarz konularda vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğü ve kaçakçılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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