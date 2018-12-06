Sokak kedileri için barınakları renklendirdiler

Çankırı'da üniversite öğrencileri sokak kedileri için yapılan barınakları boyadılar.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından sokak kedileri için yapılan barınaklar renklendirildi. Üniversite bahçesinde bulunan kedilerle ilgilenen öğrenciler bir mobilya mağazası tarafından hediye edilen barınakları Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerince çeşitli renklere boyanarak kedileri daha sıcak bir ortamda kalması sağlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Burak Kaleli, “Burada yürüttüğümüz bazı dersler kapsamında sosyal sorumluluk projesi olarak yapılmış bir projeyi renklendirip arkadaşlarla bir dokunuş yapalım istedik. Üniversite yönetimimiz sağ olsunlar burada beslediğimiz kedilere dışarıda kalmasınlar diye sıcak bir yuva kurmak istemişler. Bir mobilya mağazası tarafından buraya bir kedi evi yapıldı. Biz de burayı düzenleme kararı aldık. Hep beraber arkadaşlarla renklendiriyoruz” dedi.

Öğrenci Bilge Tezcan, "Okulumuza kediler geliyordu biz bu kedilerle oynuyorduk. Havaların soğumasından dolayı okulumuz kedilere barınak aldı. Grafik tasarım bölümü olarak biz bu barınakları renklendirerek güzel bir hale getirdik. Kediler daha sıcak bir yerde kalacak ve ıslanmayacak. Okulumuz bu farkındalığı yaptığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.