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Ahlatcı, çiftçiler günü'nü kutladı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

Yusuf Ahlatcı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'ı ziyaret etti.


Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin gününü kutladığını dile getiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bugün yaklaşık yarım asırdır her yıl kutlanmaktadır. Dünya Çiftçiler Günü'nde ve nefes alırken her zaman beslenmemiz için gerekli tüm tarım ürünleri üreten çiftçilerimizin, üretici ve yetiştiricilerimizin bağ, bahçe, yayla, mera ve tarlada her alanda nasıl çalıştıklarını biliyoruz. Çiftçilerimizin haklarının korunması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için devletimiz ve iktidarımız gerekeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir” dedi.


Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahlatcı'ya teşekkür etti.

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