AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: "Osmancık'a tarım lisesi açılacak"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık'a Tarım Lisesi'nin kurulacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Milletvekili olduğumuzdan bugüne kadar Osmancıklıların rahatça Çorum'a gidip gelebilmesi için Kırkdilim yol tünelini ihale ettik. Osmaniye-Sarmaşa virajlarından hemşerilerimizi kurtarıp yolumuzu yapılmasına sağladık. Hemşerilerimiz güzel hizmet alsın, şehrimiz gelişsin diye Organize Sanayi Bölgemizi bitirdik, fabrikalar yapılıyor, birinci bölüm doldu, ikinci etabını da sizin desteklerinizle dolduracağız. Vezirköprü'nün 15 köyünün de ulaşımını kolaylaştırarak burada yaşayan 15 bin nüfusu da bu şehre aktararak, ilçemize gelip gitmesini, ticaret yapmasını, esnafımıza, pazarımıza faydasını sağlayacak yolu da yapıyoruz. Son 4 kilometresindeyiz. İnşallah bu sene onu da bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Damacana kalitesinde su vereceğiz"

Hemşerilerimize damacana kalitesinde su içmesi için Dereboağazı Gölet'inden isale hattını döşemeye başladıklarını kaydeden Kaya, "İnşallah önümüzdeki ay arıtma tesisinin de ihalesini yapıp 2020'de hemşerilerimize damacana kalitesinde su vereceğiz. Dutludere ile sulama problemini bitireceğiz. 300 milyonluk bir iş ihale ediyoruz. Sene sonundan önce Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yayınlandı. Şehre katkısı yaklaşık 70 milyon lira olacak. Gökdere Barajı'nın ihale tarihi bayramdan sonra açıklayacağız. Şuanda EKAP'a evrakları veriliyor. Onu da bitirdiğimizde Osmancık'ta yaklaşık 75 bin dönüm araziyi sulayacağız. Buda şehre 100 bin liranın üzerinde yıllık girdi demektir" ifadelerini kullandı.

Tarım Lisesi açılacak

Milletvekili Kaya, devamında şunları söyledi:

"İlçedeki tarım arazilerinde bilinçli ve eğitimli gençler çalışsın diye Osmancık'a bir Tarım Lisesi kurulması için bakanla konuştuk. Sözünü aldık, inşallah önümüzdeki günlerde de o liseyi de ilçemizde açacağı ve hemşerilerimize hayırlı olsun diyeceğiz. Osmancık'ta eğitim alanında Bilim Sanat Merkezi'ni açtık. İlçemiz her açıdan büyüyecek, güzelleşecek. Belediye başkanımızla beraber ırmak kenarında ilçenin vizyonuna, misyonuna yakışır 8-10 milyonluk liralık harcama ile 5 bin metrekare bir pazar yapacağız. Osmancık Emniyet Müdürlüğü'nü yenileyeceğiz, yakında ihaleye çıkarıyoruz. Jandarmayı da oradan başka bir yere taşıyacağız onun da projesini tamamladık. Orayı da caminin külliyesi yapacağız. Bunlar Osmancık'a 3 yılda yaptıklarımız. Tabii ki cezaevi hizmet olarak sunulmaz. Biz de sunmuyoruz ama bu şehirde istihdam artsın diye inşallah bin kişilikte bir cezaevini programa aldırdık. Bin kişilik cezaevi demek, herkesin ziyaretçisinin geleceği bu şehirden alışveriş yapacağı, otelde kalacağı, taksicinin, lokantacının herkesin faydalanacağı yani şehre her ay fazladan 5-10 bin kişinin geleceği ve onlarla beraber memur olarak ta yaklaşık 700-800 kişinin aileleri ile beraber 2 bin kişinin geleceği bir yatırım demek. Onu da takip ediyoruz. Osmancık ırmakla, kalesi ile diğer yatırımlarıyla güzel bir şehir olacak. Biz milletvekilliğimizi bitirdiğimizde bu şehir Çorum'un inşallah gözdesi olacaktır.”