Bağışlarıyla hem cana can kattılar, hem şifa oldular

Çorumgaz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Bu yıl 3'sü gerçekleştirilen bağış kampanyasına şirket çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Çorumgaz düzenlediği kampanyayla hem kah ihtiyacının karşılanmasına katkı sunarken hem ilik nakli bekleyen hastalara da umut kaynağı oluyor.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil, dünyada da insanların yardımına yetişen en önemli kuruluşların başında geldiğini söyledi.

Kızılay'ın ihtiyaçlarının başında kanın geldiğini vurgulayan Kahraman, “Nerde kan ihtiyacı olsa Kızılay ilk akla gelen kurum oluyor. Belki insanlarımız kan ihtiyacı olmadığında Kızılay'ın bu hizmetinin farkında bile olmuyor ancak bir yakınımıza kan ihtiyaç olduğunda kapısını çaldığımız ilk kurum da Kızılay oluyor. Kızılay kan üretmiyor. Bir yerde fabrikası yok. Kızılay bu kanı nerden alıyor. İnsanlarımızın yaptığı bağışlardan. Bizler kan bağışı yapacağız ki Kızılay'da bu kanları ihtiyacı olan insanlarımıza ulaştırsın” dedi.

Şirket olarak Kızılay'a her alanda destek olduklarının altını çizen Kahraman, “Kızılay kan bağışı ile ilgili çalışmalarını yürütürken 2014 yılında ilk defa kök hücre tetkiki ve tahlili ile ilgili bir çalışma başlatmıştı. Bizde şirket olarak tüm personelimizle kan bağışıyla birlikte kök hücre konusunda tetkik yaptırdık. Bu bağışlar sonunda bir personelimiz ülkemizde hayati öneme sahip kök hücre nakli gereken bir çocuğumuzla donörlerinin uyuştuğu tespit edildi. Arkadaşımızı bakanlığa davet ettiler. Yapılan tetkiklerde olumlu sonuçlar alındı. Bu çocuğumuzun hayata döndürülmesi noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Bu yapmış olduğumuz çalışmanın inşallah sonucu güzel olur yavrumuz hayat bulur bunun mutluluğunu da biz Çorum Kızılay'ı olarak bizler mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kök hücre hem kan verme ile ilgili aynı zamanda organ bağışı konuşunda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Cihat Cerit ise, Türk Kızılay'ı olarak vatandaşların katkılarıyla Türkiye'deki birçok muhtaç insana yardım eli uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kanın yapılabilen suni bir malzeme olmadığına dikkat çeken Cehit, “Kaynağı sadece insan. Gönüllü yurttaşlarımızın bağışları sayesinde bu hizmeti yürütebiliyoruz. Çorumgaz tarafından iki kez kan bağışı ve kök hücre bağışı düzenlendi. İlk kök bağışında bir personelin kök hücreleri bir çocukla uyuşunca kök hücre gerçekleştirildi. Nakil yapılan o çocuğumuz hayata bağlandı. Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise, Çorumgaz'ın örnek bir projeye imza attığını belirterek, “Yapılan bağışlar amacına ulaşmış. Türkiye'de bir kardeşimizin sağlığına kavuşmasına vesile olmuşlar. Bu sosyal sorumluluk projesinin herkese örnek olmasını diliyorum. Birgün kana ihtiyaç duyabiliriz. Öyleyse bugün ihtiyacı olanlara bir an önce kan verelim”