Çorum'a 9 bin 500 doz aşı geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.

İlk partide gönderilen 9 bin 500 aşının Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, “Önümüzdeki Perşembe veya Cuma günü ilk etapta sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aşılar yapılacak” dedi.