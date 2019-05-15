Çorum'da ilk kez kornea nakli yapıldı

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilke imza atılarak kornea nakli gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak ve Dr. Öğretim Üyesi Selim Cevher tarafından yapılan başarılı bir göz nakli (keratoplasti) operasyonu sonrası yıllardır göz nakli olmayı bekleyen bir hasta şifa buldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kornea nakli yapılan hastayı ziyaret ederek gecmiş olsun dileklerini iletti.

Kornea nakline ilişkin bilgi veren Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Çakmak, Çorum'da göz nakli için bekleyen çok sayıda hasta olduğunu ve hastaların hem nakil öncesi hem de sonrasında büyük şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerin ardından hastane de ilk kornea naklini gerçekleştirdiklerini açıklayan Prof. Dr. Çakmak, “Bundan sonraki süreçte Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlayan göz nakilleri ile hastalarımızın yaşamış oldukları bu mağduriyetler giderilecektir” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı da, “Halen vitreoretinal cerrahi, oküloplastik, şaşılık ve katarakt cerrahisi alanlarında üst düzey cerrahilerin yapıldığı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ülkemizde az sayıda merkezde yapılmakta olan keratoplasti ameliyatlarının da yapılmaya başlanması ile birlikte Türkiye genelinde üst sıralarda yer alan kliniklerden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, köklü bir geçmişe ve kültüre sahip olan hastanenin başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ortak gayretleriyle gerçek manada bir eğitim ve araştırma hastanesi olması için büyük yol kat ettiğini belirterek, “Hükümetimizin sağlamış olduğu sağlık alanındaki büyük atılımlar neticesinde ortaya çıkan bu gelişmeler bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara sahip bir tıp eğitimi verilmesini mümkün kılarken, diğer yandan da sadece büyük merkezlerde yapılan ileri hizmetlerin Çorum'da yapılmasına olanak sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Hastanemizde her geçen gün tam bir usta çırak ilişkisinin uygulaması olan bir tıp eğitiminin sağlandığını ve böyle bir geleneğin oluştuğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu anlayışın yapılan tüm hizmetler kadar bundan sonraki işlemlerin sürdürülebilirliği açısından da büyük bir önem arz ettiğini sözlerine ekledi.