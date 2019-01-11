Çorum'daki FETÖ'nün hücre evi operasyonunda 5 şahıs adliyede

Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Çorum ve diğer illerden firari olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evi olarak nitelendirilen evlerde yapılan operasyonda A.B.Ö., H.Ö., F.K., M.S. ve F.T. gözaltına alınmıştı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına olan kimlik ele geçirilmişti.

Sağlık kontrolünün ardından Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.