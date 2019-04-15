Evi yanan engelli aile için dükkanının hasılatını bağışladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Muzaffer Karabağırlı isimli genç, evi yanan engelli aile için dükkanının bir günlük hasılatını bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri eve girerek içeride bulunan 6 kişiyi alevlerin içinden kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Mağdur olan ve dışarda kalan aile Sungurlu Belediyesi tarafından Öğretmenevi'ne yerleştirildi. İlçede çiğköfteci dükkanı olan Muzaffer Karabağırlı isimli genç ise, akşam saatlerinde Sungurlu Belediyesine giderek işyerinin bir günlük hasılatını evi yanan engelli aileye bağışladı.

Karabağırlı'nın bu örnek davranışı büyük takdir topladı.