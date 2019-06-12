Hastaneden organ bağışı bilgilendirmesi

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde vatandaşlara, organ bağışı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Vatandaşları organ bağışı konusunda bilinçlendirmek, organ bağışına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtımda, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birim Sorumlusu Fatih Sağır, organlarını bağışlamak isteyen vatandaşların da kayıtlarını yaptı.

Organ Bağışı Birim Sorumlusu Fatih Sağır, "Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birimi olarak, organ bağışı konusunda tanıtım broşürleri ve gerekli olan bilgileri vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Organ bağışı, elektronik sistem üzerinden yapılıyor. Kişi isteği üzerine tüm organlarını veya parça parça organ ve dokularını bağışlayabilir. Beyin ölümü gerçekleştirilen hastalar için de yakınlarının onayı ile organları bağışlanabiliyor" dedi.

Sağır, herkesi organ bağışlamaya davet etti.