Kadınların kışlık yiyecek mesaisi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan kadınlar kendi yetiştirdikleri ya da pazardan aldıkları domateslerle kışlık menemen konservesi yapıyor.

İlçeye bağlı Sarılan köyünde yaşayan 61 yaşındaki Fatma Odabaşı kendi yetiştirdiği organik domatesleri menemenden, salçaya, tarhanasından, kurutmaya birçok yerde kullanarak kışlık ihtiyaç olarak değerlendiriyor. Tarlasından topladığı domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarından ayıran Fatma Odabaşı yıllardır aynı yöntem ile kışlık yiyecekleri hazırladığını belirtti. Odabaşı, “Domatesleri toplayıp yıkadıktan sonra kabuklarından ayırıyorum. Sonra doğradığım domatesleri bakır kazanda odun ateşinde yaklaşık 2 saat kaynatıyorum. Tercihe göre domateslere biber de eklenebilir. Ben menemenin yanı sıra yemeklerde de kullanabilmek için domatesin içerisinde biber kullanmıyorum. Kaynatılan domatesleri daha sonra sıcak olarak cam kavanozlara dolduruyor ağzını hava almayacak şekilde kapattıktan sonra kavanozların üzerine bezle örtüyorum. Bu işlemi her sene bu dönemlerde yapıyor ve kışa yiyeceklerimizi hazır etmiş oluyoruz” dedi.

Fatma Odabaşı, menemenin yanı sıra, salça, tarhana, erişte, kuşburnu, erik ve çokal marmelatı, ekmek gibi birçok yiyeceği de kışın tüketmek üzere hazır ettikleri belirtti.

Yapılan işlemlere yardım eden 26 yaşındaki Tuğçe Gedik ise sağlıklı bir beslenme için organik yiyecekleri tercih ettiklerini belirtti. Tuğçe Gedik, “Biz ülke olarak sarılmayı seven bir milletiz. Salgın döneminde bu süreçte bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu süreci atlatabilmemiz için önce kendimizi, ailemizi ve sonra çevremizdeki insanları korumak için maskelerimizi takıyor ve sosyal mesafeyi koruyor olmamız lazım“ ifadelerini kullandı.