Kargı tulum peyniri projesine onay

Kargı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Kargı Tulum Peyniri seri üretim ile profesyonel bir şekilde makineler ile üretilerek, kurulacak olan soğuk hava depolarında muhafaza edilecek. Projeyle ilçedeki hayvancılığın geliştirilmesi, bayanların istihdam edilmesi, ilçeden büyük şehirlere göçlerin önlenerek vatandaşların hayvancılığa teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kargı Tulum peyniri için hazırladıkları projenin Tarım Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, "Kargı ilçemize soğuk hava deposu ve seri üretim için üretim atölyesi kurulumu gerçekleştirilecek. Kargı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen Çorum Milletvekili Tarım ve Orman Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan ve Kargı Belediye Başkanı sayın Zeki Şen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Proje ile ilçede hayvancılık yapan vatandaşların ürettikleri sütler, süt toplama araçları ile toplanarak Kargı Tulum Peyniri üretim tesisine getirilerek burada makinelerde işlenerek Tulum Peyniri haline getirilecek.

15 litre sütten 1 kilo tulum peyniri üretildiğini belirten üreticiler, piyasada 1 lira 50 kuruştan satılan sütün, Kargı Tulum Peyniri'ne dönüştürüldüğünde yaklaşık olarak 3 kat daha fazla değer kazanacağını belirtiyorlar.

Yaklaşık olarak 20-30 kişinin istihdam edilmesi planlanan projenin birkaç ay içerinde hayata geçirilmesi beklenirken, Kargı Tulum Peyniri üretim tesisinde istihdam edilecek kişilerin ise öncelikli olarak, daha önceden Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kargı Tulum Peyniri Kursuna katılmış, sertifikalı kişilerden oluşacağı ifade ediliyor.

Projenin paydaşları ise Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kargı Kaymakamlığı, Kargı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kargı Belediyesi, Hitit Üniversitesi ile yetiştirici ve üreticilerden oluşuyor.