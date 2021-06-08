Kuyuya düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Çorum'da bir su kuyusuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormana yaprak toplamak için giden Serdal Kural, ormanlık alanda bulunan su kuyusunda bir kurt olduğunu gördü. Kural'ın haber vermesi üzerine köy muhtarı Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğünü arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Mert Günhan'ın kurdu iğneyle uyuşturmasının ardından aşağı indi. Kuyuya inen itfaiye ekibinin brandanın içerine koymasının ardından talihsiz kurt ekipler tarafından zarar verilmeden yukarı çekildi.

Kurdu bulan Serdal Kural, yaptığı açıklamada, “Biz buraya yaprak toplamaya geldik. Kadınlar kuyuya bakmak istediklerinin söyledi. Kuyunun başına geldiğimizde kuyunun içerisinden ses geliyordu. Muhtar Emre Kümbete haber verdim. Oda Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Milli Parklar, İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğünden ekipler geldi. Kurdu çıkaracaklar, kuyunun halini görüyorsunuz. Kuyuların üzeri kapatılırsa iyi olur. İçerine insan da düşebilir. Böyle bırakılmamalı” dedi.