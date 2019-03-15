Lise öğrencilerinden köy okuluna yardım

Çorum'un İskilip ilçesinde “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileri Aşağı Örenseki İlköğretim Okulu'na kırtasiye, oyuncak ve giyim yardımında bulundu.

Akşemseddin Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında Mart ayında "Yardımlaşma, dayanışma, birlik beraberlik" teması belirlendi. Bu kapsamda okul öğrencileri Aşağı Örenseki Ilkögretim Okulu'nu kardeş okul olarak seçti.

Din Kültürü Öğretmeni Nurhan Kovancı ve ve Coğrafya Öğretmeni Özlem Kotanoğlu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında okul öğrencileri tarafından toplanan kırtasiye, kitap, oyuncak, giyim malzemeleri toplantı. Toplanan yardım malzemeleri İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, Akşemseddin Anadolu Lisesi Müdürü Mutlu Sadık Fidan ve öğrenciler kardeş okullarını ziyaret ederek hediyelerini teslim etti.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı ziyarette lise öğrencileri, kardeş okul öğrencileriyle yakından ilgilenerek onlarla oyun oynadı.

Örnek bir projeye imza atan öğrencileri kutlayarak, bu orfanizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.