Osmancık'da polis ekipleri denetimlerini artırdı

Osmancık ilçesinde polis ekipleri sorumluluk alanları içerisinde denetim yaptı. İlçede kontrol noktalarında konuşlanan ekipler araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol etti.

Ekipler ayrıca kısıtlamada faaliyet gösteren bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi gibi işletmelerde vatandaşların ve işletme sahiplerinin tedbirler kapsamında alınan kurallara uyup uymadığı kontrol etti. Kontrollerde zorunlu ihtiyaçları için yaya olarak dışarı çıkan vatandaşların kurallara riayet ettiği, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, polis ekipleri ve bekçilerin, yaya devriye atarak kontrollerini sürdürüyor.