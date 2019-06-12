Osmanlı döneminde yapılan tarihi kışla turizme kazandırılacak

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilerek askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan tarihi Redif Kışlası turizme kazandırılacak.

İskilip Kaymakamlığınca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Yatırımlarına Mali Destek" projeleri kapsamında 150 yıllık geçmişe sahip askeri kışlanın restorasyonu için proje hazırlanmıştı. 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2 milyon 895 bin lira mal olan restorasyon projeni bir yıl içerisinde tamamlanırken proje maliyetinin 794 bin lirası OKA tarafından karşılandı. Tarihi kışlanın çatısı ve tefrişatının tamamlanmasının ardından hizmete sunulması planlanıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarihi Redif Kışlası'nda incelemelerde bulunarak, kışlanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Vali Çiftçi, Redif Kışlası'nda 2016 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi ile birlikte restorasyon inşaatına başlandığını hatırlatarak, 2018 yılında ayrılan ödenek bittiği için inşaatın tasfiye edildiğini söyledi.

Çatısıyla diğer zorunlu imalatlarının yapılabilmesi için 800 bin liralık zorunlu kaynağa ihtiyaç olduğunu söyleyen Vali Çiftçi, “Bununla ilgili iki defa Ankara'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na giderek ödenek talebinde bulundum. En son milletvekilimiz Erol Kavuncu'da Redif Kışlasıyla ilgili bakanımızla görüştü. Yalnız küçük bir problem var. Burası şu anda Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli. Kültür Bakanlığından ödenek aktarılabilmesi için mülkiyenin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu süreç tamamlandığında geriye kalan imalatlarda bitmiş olacak. Yalnız binayı dış etkenlerden korumak için çatısını İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapacağız. Çatısını yaparsak yağmur ve kar gibi etkilere karşı korumuş olacağız. Geriye kalan ödenek geldiğinde İskilip halkının hizmetine sunulabilmesi için diğer zorunlu imalatlarda yapılmış olacak” dedi.

'Redif Kışlası'nın tarihi'

1826 yılında da Osmanlı padişahı II. Mahmut döneminde yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin “Meclis-i Şurası” 1834 yılında Redif Askeri Kışlaları kurulmasına karar verildi. Tüm ülkede yeniden yapılanmaya giden askeri teşkilat bu kapsamda belirli yerlere askerin toplanma ve sevkini sağlamak amacıyla kışla binaları oluşturuldu. Askerin toplanma merkezi olarak oluşturulan kışlalardan bir tanesi de 19. yüzyıl sonlarında İskilip'te inşa edilmişti. 720 metre kare alan üzerine tastan üç kat olarak inşa edilen Redif Kışlası 1945 yılına kadar kullanıldı.