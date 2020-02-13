İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu

Çorum’da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu.

Çorum'da seyir halinde iken bir otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu. Kazada traktörde sıkışan sürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim E. yönetimindeki 19 AP 078 plakalı traktör, Çorum-Mecitözü karayolu 25. kilometresinde bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole uçtu. Kömür torbaları etrafa saçılırken, sürücü ise kabinde sıkıştı. Traktör kabininde sıkışan talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.