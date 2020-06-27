İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi

Çorum’da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.

Çorum'da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yanlış sınav merkezine giden bir kız öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. 75. Yıl Lisesi yerine farklı bir okula gelen öğrenciyi polis ekipleri doğru adrese götürmesine rağmen genç kız sınava geç kaldığı için okula alınmadı. Öğrenci büyük üzüntü yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.