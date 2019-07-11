Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı

Çorum'un Sungurlu İlçesi''nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağnak yağış, ilçeye bağlı Karaçay Köyü'nü vurdu. Dağlardan gelen sel suları, kaya ve odun parçaları nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolu trafiğe kapandı.

Yolda mahsur kalan araçlar traktörlerle çekilirken, yolun tekrar ulaşıma açılması için iş makinaları bölgeye gelmesi bekleniyor.