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Sel suları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı

Çorum’un Sungurlu İlçesi’’nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi''nde, sel suları ile dağlardan sürüklenen kaya ve odun parçaları Sungurlu-Çankırı yolunu trafiğe kapattı.


Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağnak yağış, ilçeye bağlı Karaçay Köyü'nü vurdu. Dağlardan gelen sel suları, kaya ve odun parçaları nedeniyle Sungurlu-Çankırı yolu trafiğe kapandı.


Yolda mahsur kalan araçlar traktörlerle çekilirken, yolun tekrar ulaşıma açılması için iş makinaları bölgeye gelmesi bekleniyor.

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