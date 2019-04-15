Sungurlu'da çiftçilere sılajlık mısır ve yonca tohumu dağıtıldı

Sungurlu Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında Sungurlu'da faaliyet gösteren ve hayvancılık ile uğraşan 30 çiftçiye bedava sılajlık mısır ile yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Özel İdare destekli çiftçilere 420 dekara alana ekilmek üzere 1150 kilogram hibrit sılajlık mısır ve 100 dekar alana ekilmek üzere 25 torba hibrit yonca dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Yem bitkileri ekim alanını arttırıp çiftçilerin hayvan yemi ihtiyacını kendilerinin üretmesini sağlamak, hemde hayvan yetiştiricilerine örnek olmak olduğu ifade edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü' nde düzenlenen dağıtım törenine Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, İlçe Tarım personeli ve çiftçiler katıldı.