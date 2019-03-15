Sungurlu'da Hacı Bektaş-ı Veli programı düzenlendi

Programda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu; Bu toprakların bağrında yatırdığı yiğitleri düşününce, bizleri yetiştiren milletimize, ecdadımıza ödenmesi gereken bir vefa borcumuz olduğunu; kalbimizle, yüreğimizle, gönlümüzden düşen sözle bugün, yarın anmalıyız yeni nesillere düşüncelerini fikirlerini aktarmalıyız. Ülkemizin geleceği olan kıymetli evlatlarımıza iyi bir eğitim ortamı oluşturabilmek için öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle birlikte Milli eğitim camiası olarak çeşitli proje çalışmaları gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin okullarında bir yuva sıcaklığı hissetmelerini sağlamak amacıyla okul kelimesinin zihinlerde oluşturduğu o soğuk algıyı değiştirebilmek, öğrencilerimizin gönüllerine dokunmak, onların gözlerindeki ışık olabilme gayesiyle çıktık eğitim yolculuğumuza. İstedik ki gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız öğrencilerimizin gönül hanelerinden, gönül sayfalarına nakşedilsin. Her bir proje çalışmamız evlatlarımıza pusula olup yön göstersin" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit'de 2 yıldır devam ettiğimiz "Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor" proje çalışmamızla da gücünü köklerinden alarak geleceğe ışık tutan neslin öncülüğünü yapan mutlu ve başarılı öğrenciler yetiştirme gayretinde olduk. Projemiz kapsamında okullarımızda Hacı Bektaşi Veli ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözüyle bir, bütün, güçlü olmak ve bunu sağlamak için her türlü imkânın kullanılmasının önemini ortaya koyan Hacı Bektaş Veli'nin en önemli etkisi Türk kültürüyle güçlü bir köprü oluşturmasıdır. Anadolu'da başlayıp Balkanlara kadar genişleyen Hacı Bektaş Veli düşünce sistemi, Türk kültürünün yaşatılmasında ve geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hacı Bektaş Veli'nin Türk kültürünün sürekliliğini ve yaşamasını sağlayan uygulamalarının başında, Türkçeye verdiği önem gelmektedir. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini, bozmadan; parçalamadan; farklılıklarıyla; sevgi ve hoşgörü temelinde bir araya doğmasına öncülük eden Hacı Bektaş Veli 'Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız' diyerek Anadolu'da sevgi ve hoşgörü kültürünün temellerini atmıştır. Gönüllere sevgi aşılanması, insanların kardeşçe yaşaması hususlarını dile getirirken 'Gelin canlar bir olalım' diyerek gönüllere taht kuran Hacı Bektaş Veli; birleştirici, yapıcı, hoşgörü sahibi, sevgi dolu bir gönül eri olarak kabul görmektedir. Bizler bugün bir araya gelerek istedik ki bir gönül eri olan Hacı Bektaşi Veli'nin bizlere hissettirdikleri duyguları bir nebze de olsun hissedelim, anlayalım." şeklinde konuştu.

Program Sungurlu Milli Eğitim Müdürlüğü proje tanıtım filmi, Hacı Bektaşi Veli'nin yaşadığı dönemin tanıtıldığı video gösterimi, şiirlerin okunması, Hacı Bektaşi Veli'nin canlandırıldığı tiyatro gösteriminin ardından okul korosunun seslendirdiği türkülerle program sona erdi.

Fen Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen programa Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.