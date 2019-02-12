Sungurlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yaşar Yılmaz (24) yönetimindeki 05 LP 064 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Yaşar Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Zübeyde Yılmaz (43) otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı. Sağlık durumları ağır olan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.