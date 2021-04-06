23 Nisan'a özel ödüllü resim ve şiir yarışması

Merkezefendi Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında resim ve şiir yarışması düzenliyor. Merkezefendi'de ikamet etme şartının olduğu resim yarışmasına 6-9 ile 10-13 yaş, şiir yarışmasına ise 10-13 yaş aralığındaki çocuklar başvurabilecek. Başvurular, 19 Nisan Pazartesi saat 09.00'a kadar yapılacak. Şiir ve resimler, resmi internet sitesi üzerinden indirilebilen formla birlikte Merkezefendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne veya Merkezefendi Kültür Merkezi'ne şahsen teslim edilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen Resim ve Şiir Yarışması'na katılan tüm yarışmacılara sürpriz hediyeler verilecek. Tüm kategorilerde birinci olan yarışmacıya tablet, ikinciye bisiklet ve üçüncüye mini fotoğraf makinesi hediye edilecek. İlçeyi kültürün ve sanatın merkezi yapmak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılına özel çocuklarımız için resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın sanatla, kültürle iç içe olması bizler için, geleceğimiz için fazlasıyla önemli. Onların gerek hayal dünyasını gerek el becerilerini ortaya koyarak yapacakları eserler çok değerli. İlçemizi kültürün, sanatın, eğitimin merkezi yapmak için çalışıyoruz. Merkezefendi'de ikamet eden tüm çocuklarımızı düzenlediğimiz yarışmaya davet ediyorum” diye konuştu.