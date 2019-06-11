30 metreden düşen hafriyat kamyonunun içinde can verdi

Denizli'de mermer ocağında geri kaçan hafriyat kamyonunun 30 metreden şantiye alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık, kullandığı hafriyat kamyonuyla boşaltım yatığı sırada kamyon geri kaçtı. Kamyon yaklaşık 30 metreden şantiye alanına düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özışık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.