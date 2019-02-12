42 yaşındaki polis memuru karakol tuvaletinde intihar etti

Denizli'de 42 yaşındaki bir polis memuru kendisini görev yaptığı karakolun tuvaletinde tabancası ile kalbinden vurarak intihar etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesindeki Çınar Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddialara göre, karakolda görevli 42 yaşındaki başpolis Murat Çakır, beylik tabancası ile karakolda tuvalet kabinlerinden birine girerek beylik tabancası ile kalbine tek el ateş etti. Silah sesi üzerine tuvalete giden Çakır'ın meslektaşları kendisini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil servise bildirdi. İhbar üzerine karakola giden sağlık ekipleri Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çakır'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.

Çakır'ın neden intihar ettiği konusunda bir bilgiye ulaşılamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.