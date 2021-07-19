Başkan Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Doğan, “Bayramlarımız kardeşçe vakit geçirdiğimiz, birbirimize olan saygı ve sevginin perçinlendiği çok özel ve değerli günlerdir” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, huzurlu bayram için çalıştıklarını belirterek, “Sağlık başta olmak üzere, barışa ve huzura çok daha fazla ihtiyacın olduğu bu zamanlarda, bu bayramın güzel günlerin kapılarını açmasını temenni ediyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak, gerek bayram öncesi yaptığımız hizmetlerimizle gerekse bayram süresince yürüteceğimiz çalışmalarla ilçemizde Kurban Bayramı'nın güzel ve huzurlu geçmesi için her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle paylaşma ve dayanışmanın daha da anlamlı hale geldiği nice bayramlar dileğiyle mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, tüm hemşehrilerimin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçireceği bir bayram temenni ediyorum” dedi.