Başkan Örki ilk nikahını kıydı

Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen nikahta Başkan Örki, gelin Sündüs Erdoğan ve Damat Sedat Bölükbaşı'nın mutluluklarına eşlik etti. Nikah törenini gerçekleştiren Başkan Avni Örki, genç çiftlere sonsuz mutluluklar diledi. Belediye Başkanı olarak kıydığı ilk nikah olması nedeniyle heyecan ve mutluluğunu dile getiren Başkan Örki, “Genç çiftimizin olduğu kadar ben de aynı heyecan ve mutluluk içerisindeyim. Çünkü benim de belediye başkanı olarak kıydığım ilk nikah. Rabbim bizlere sayısız nikah kıymayı, genç çiftlerimizin mutluluklarına şahit olmayı nice nice seneler nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“Aranızdaki sevgi hiç bitmesin”

Nikah töreni sırasında genç çiftlere hitap eden Başkan Avni Örki, “Aile bizim, toplumumuzun en temel yapı taşıdır. Ülkenin mutluluğu ve huzuru ailede başlıyor. Bizler ne kadar huzurlu ve mutlu genç çiftlerimizin sayısını artırabilirsek, başarımız da o kadar yüksek olacaktır. Ülke olarak, toplum olarak bütün dünya medeniyetlerine örnek teşkil edecek bir medeniyete sahibiz. Bundan sonraki medeniyetimizin o köklerini daha da derinlere doğru salacak ve dünyanın dört bir tarafına o muhteşem aile tablosunu örnek olarak yayacak olan çiftlerimizden bir tanesi de siz oldunuz. Rabbim sizlere huzur versin, afiyet versin, hanenize bereket versin. İnşallah kurmuş olduğunuz bu yuva ilelebet, sonsuza dek sürsün. Aranızdaki sevgi hiç bitmeksizin, her geçen gün daha da artarak devam etsin” diye konuştu.