Çal'da bin 250 hayvana aşı yapıldı

Çal ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından 1 hafta içerisinde 11 mahallede sahipli ve sahipsiz 450 hayvana kuduz aşısı yaptı. Brucella ve şap başta olmak üzere ayrıca ilçedeki 800 büyük ve küçükbaş hayvana da aşı yapıldı. Aşı çalışmalarının 2020 yılının ilk 1'inci dönemi kapsamındaki aşılama dönemi içerisinde yapıldığı belirtildi.