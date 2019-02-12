Çarptı, gören olmayınca kaçtı

Denizli'de bir otomobil sürücüsü park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra aracından inerek etrafı kolaçan edip çevresinde kimsenin olmadığını görünce olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza ve kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1948 Sokak üzerinde önceki gece meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kırmızı renkteki eski model bir otomobil yolda seyir halindeyken bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki Gökhan Öz isimli vatandaşa ait 20 AL 084 plakalı ticari araca çarptı. Kaza sonrası bir süre araçta bekleyen sürücü daha sonra yoldan birkaç kişinin geçtiğini görünce araçtan inmeyerek beklemeye başladı. Sürücü daha sonra araçtan inerek çevredekilerin uzaklaştığını görünce aracının başında bekledi ve sonrasında seri bir şekilde otomobiline bindi. Kimliği belirlenemeyen sürücü ardından aracı ile geri manevra yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada aracı zarar gören Gökhan Öz ise kazanın gece geç saatlerde olduğunu ve komşularının kendilerine haber verdiği söyledi. Ardından polise başvurduğunu ve rapor tutulduğunu kaydetti. Öz, “Biz araca çarpan şahsın insanlık namına bizimle irtibata geçip özür dilemesini beklerdik. Hata olabilir kaza olabilir ama insanlık adına telefon numarasını bırakabilirdi. Şu saat oldu bizimle irtibata geçmedi. Bu yanlış iyi bir şey değil. Bir birimize saygılı olmalıyız” dedi.

Kazanın ardından Öz, şikayetçi olurken olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.