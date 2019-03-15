Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu

Denizli'de sağdıcı 4 aylık bebek olan düğünün damadı müzisyen olunca davetlileri başına geçtiği org ile çaldığı müziklerle coşturdu.

Çardak ilçesi Beylerle Mahallesi'nde yapılan düğünde Naci-Aysel Baş çifti dünya evine girdi. Düğün töreninde davetliler ise düğün alanına gittiklerinde ilginç olaylarla karşılaştı. Misafirler damadın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sağdıç (düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse) adayını kız kardeşinin çocuğu olan 4 aylık yeğeni Mehmet Ürkmez olarak seçtiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minik sağdıç düğün boyunca akrabalarının kucağında damat olan dayısına eşlik etti.

Damat çalıp söyledi gelin oynadı

Düğününde yaşanan bir başka ilginç olay ise asıl mesleği müzisyenlik olan damat Naci Baş'ın orgun başına geçerek şarkıları kendisinin çalıp, seslendirmesi oldu. Gelin Aysel Baş ise eşinin org ile çaldığı şarkılarla oynayarak eşlik etti. Büyük bir mutluluk içerisinde geçen düğüne katılan davetliler ise bekli de hayatlarının en ilginç düğününe katılmış oldu.