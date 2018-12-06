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Denizli Basket, Bornova Bossan maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Basketbol 2.

Ligi A grubu lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 15 Aralık'ta İzmir'de karşılaşacağı Bornova Bossan maçının hazırlıklarına başladı.


Ligi A grubunda oynadığı 6 maçı da kazanarak zirvede yer alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, İzmir deplasmanına hazırlanıyor. 15 Aralık'ta Bornova Bossan ile karşılaşacak olan Denizli Basket, maçın hazırlıklarına başladı. Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan takım tam kadro çalıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Ateşdağlı, İzmir deplasmanından galibiyetle dönerek seriyi devam ettirmek istediklerini belirtti.Ateşdağlı, “Bay geçireceğimiz haftada da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçından galibiyetle ayrılarak 6'da 6 yapmıştık. Şimdi önümüzde yeni hedefimiz İzmir deplasmanından da galibiyetle dönerek yenilmezlik serimizi sürdürmek olacak” dedi.

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