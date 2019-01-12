Denizli Basket yoluna firesiz devam ediyor

Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i 66-63 skoruyla mağlup etti. İkinci sezonun ilk maçını kazanan Denizli Basket 11'de 11 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2.Ligi'nin A Grubu'nda sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonun ikinci yarısının ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent'i ağırladı. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanan karşılaşmayı Denizli Basket 66-63 kazandı.

Maçın ilk periyodunu Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 20-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta kıyasıya mücadelede yaşanırken Denizli Basket, rakibine 2 sayı fark atarak içeriye 33-31 skoruyla girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ağırlığını sahaya koyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent karşısında 10 sayı öne geçti ve skoru 53-43'e getirdi.

Maçın son periyoduna skor avantajı ile çıkan Denizli Basket, Baş Antrenör Şahin Ateşdağlı'nın uyarıları ve taraftarın müthiş desteği ile maçı 66-63 kazandı. Bu sonuçlarla Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oynadığı 11. maçı da kazanarak zirvedeki yerini korudu.