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Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, aynı görevine atandı

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’ün görev süresinin dolmasıyla birlikte yeniden aynı göreve atandı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün görev süresinin dolmasıyla birlikte yeniden aynı göreve atandı.


2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Hastaneleri Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kapatıldı. İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Şükrü Arpacı'nın yerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk atandı. 2017 yılından itibaren İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Berna Öztürk, 5 yıllık süresinin dolmasıyla birlikte yeniden İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

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