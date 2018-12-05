Denizli'de 126 özel okulda 6 bin 719 öğrenci eğitim görüyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel okul ve kurum müdürlerine toplantı düzenlendi. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Müdür Yardımcısı Mustafa Özevcimen, özel okul ve kurum müdürleri katıldı. Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarına ve müfredat programına uyulması gerektiği vurgusu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz “İlimizde 126 adet özel okul ve bu okullarda 6 bin 719 öğrenci eğitim görmektedir. Resmi veya özel okul ayrımı yapmıyoruz. Tüm kurumlarımızla bir bütünüz. Eğitim öğretimin niteliğini arttırmak, ülkemizin geleceği olan evlatlarımızı üstün meziyetlerle donanmış bir nitelikte yetiştirmek ortak gayemizdir. Düşüncesi, inancı, hayat tarzı ne olursa olsun herkese hak ettiği eğitimi sunmamız, farklılıkları zenginlik olarak görmemiz gerekiyor. Vatanına, milletine, insanlığa faydalı; evrensel ahlak ilkelerine sahip bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmeliyiz. Bu sebeple öğrenci, öğretmen, veli ilişkisini güçlü temeller üzerine kurmamız gerekiyor lazım” dedi

Oğuz'un konuşmasının ardından karşılıklı fikir alışverişlerinin, istişarelerin yapıldığı toplantıda Müdür Yardımcısı Mustafa Özevcimen, okul müdürlerine Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili ayrıntıları aktardı.