Denizli'de zehir tacirlerine geçit yok

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucu ile mücadelinin tüm ülkeyi ilgilendiren milli bir mesele olduğunu belirterek, Denizli'de ekiplerin 24 saat özverili olarak çalıştığını ve operasyonların sıklıkla devam ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığının talimatları ile ülke genelinde tüm illerde eş zamanlı olarak uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında yapılan toplantı Denizli'de de gerçekleştirildi. EGS Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve muhtarlar ve Yeşilay yetkilileri katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürü Erhan Koç, Denizli'de 2018 yılı sonu itibariyle emniyet birimlerince uyuşturucu madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sundu. Ardından uyuşturucu ile etkin mücadele konulu toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme sunumunun ardından Yeşilay İl Temsilciliği tarafından sunum yapıldı.

“Ekiplerimiz özverili bir şekillde 24 saat çalışıyor”

Uyuşturucu ile mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirten Vali Hasan Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, Denizli'nin uyuşturucu konusunda uç boyutlarda olmadığını ifade ederek, “Uyuşturucu ile mücadele 81 milyon insanımızın katkısıyla sürdürülecek bir mücadeledir. Denizli Türkiye'de uyuşturucu konusunda uç boyutlarda değil, uyuşturucu ile tanınan bilinen bir şehir değil çok şükür. Ama bizde de var, olmaması da mümkün değil. Bunu da azaltmak için elimizden geleni yapma gayretimiz var. Emniyetimiz, jandarmamız işin polisiye yönleriyle çok ayrıntılı bir şekilde gece gündüz 24 saat bu konuda özverili olarak çalışmaktadır. Uyuşturucu ile ilgili operasyonlar sıklıkla devam etmektedir. Son aylarda tutuklama da arttı bu sebeple adliyeye de teşekkür ediyoruz. Yakalananların tutuklanması da özellikle sokak satıcılarının bertaraf etme anlamında bizim için önemli” dedi.