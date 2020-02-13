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Denizlili bisikletçiler sezona hızlı başladı

Bisiklet Federasyonu 1.

Etap Puanlı Yol Yarışlarında Denizli'yi temsil eden Pamukkale bisiklet takımı derecelerle döndü.


Türkiye Bisiklet Federasyonun faaliyet programında yer alan 1. Etap Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası, Şubat ayının ilk haftası Alanya'da yapıldı. Şampiyonaya 193 erkek, 48 bayan sporcu katıldı. Şampiyonaya hazırlanan Pamukkale Bisiklet Takımı Denizli'den Alanya'ya 16 sporcu ile gitti. Master kategorisinde yarışan Hakan Yıldıım sezona hızlı bir başlangıç yaparak Türkiye Birincisi olmayı başardı. Gençlerde yarışan Mustafa Tekin, 102 sporcunun arasından tekerlek farkıyla 4. oldu.


Sporcular Antalya'da yapılacak Uluslararası Grand Prix Manavgat, Gran Prix Antalya ve Maviden Beyaza Antalya yarışlarında pedal çevirecek.

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