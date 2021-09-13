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Denizlispor maçının hakemi açıklandı

Denizlispor’un 15 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Adanaspor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Denizlispor'un 15 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Adanaspor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek.


TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor'un 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Adanaspor karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılık görevlerini Cemal Alpay ve Özcan Sultanoğlu üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacağı açıklandı.

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