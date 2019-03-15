DTO Moskova'daki fuara 20 kişilik heyetle katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Türkiye'nin iki holde birden yer aldığı Rusya'daki 26'ncı MITT Moskova Turizm Fuarı'na, 2'nci Meslek Komitesi'nin üyelerinden oluşan 20 kişilik bir heyetle katıldı.

26'ncı MITT Moskova Turizm Fuarı'nda, 20 kişilik DTO Turizm Meslek Grubu Denizli-Rusya Fuar Heyeti'ne, DTO Yönetim Kurulu üyelerinden Kemal Tuncer ile Hasan Kocabay eşlik etti.

Yurt içi ve yurt dışı fuarları üyelerinin ufuk çizgilerini daha ileriye taşımaları ve kendilerini geliştirmeleri açısından önemsediklerini için talep ve imkan olduğu müddetçe bu tür fırsatları DTO üyeleri için imkana dönüştürdüklerini söyleyen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Rusya, son dönemde özellikle üst gelir grubunun büyümesi ile birçok acente ve otel grubunun ilgi odağı haline geldi. Heyetimizdeki yönetim kurulu üyelerimiz ile görevli personelimizden edindiğim bilgiye göre, fuarda katılımcı sayısının yüksek olması ve stantlardaki yoğunluk da bunun bir getirisi. Rusların büyük ilgi gösterdiği ilimiz için, bu tür organizasyonlar önemli bir imkandır. Oradaki pastadan ilimizin turizm sektöründeki yatırımcılarının daha fazla pay alması, turizm potansiyelinden daha fazla yararlanması amacıyla, Denizli Ticaret Odamızın desteği ve organizasyonunda, fuar inceleme ve iş gezisi gerçekleştirdik. Üyelerimizin fuardaki ilgililerle ikili görüşmelerinin de oldukça olumlu geçtiğini öğrendim; mutlu oldum. Sektörümüzde yer alan tüm üyelerimize, bereketli ve güzel geçecek bir yıl diliyorum” dedi.

İş gezisini tamamlayan DTO fuar heyeti yurda döndü.