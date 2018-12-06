Emniyet kemerini arkadan bağladı canından oluyordu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjde takla attı. Kazada emniyet kemerini arkadan bağlayan otomobil sürücüsü, araçtan fırladı.

Kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Bulvarı'nda seyir halinde olan ve sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan 20 AAY 965 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'na döneceği sırada yağmurdan dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, refüjdeki uyarı levhasına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan refüje fırlayan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilde sürücünün, emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.