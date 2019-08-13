Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan Necati Önür hacca gittiği Mekke'de hayatını kaybetti.

Denizli'nin Kale ilçesinde ikamet eden Önür çifti hac için Mekke'ye gitti. Çift, Mekke'de hem haccını yerine getirip hem de kurbanını kesti. Türkiye'ye dönecekleri zaman Necati Önür (70) hayatını kaybetti. Eşi Mevlüdiye Önür üzüntüye boğulurken, hayat arkadaşı ile gittiği Mekke'den yalnız dönüyor. Necati Önür'ün cenaze namazı Mekke'de kılınacak.