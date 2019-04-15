Hayırsever çift 16 derslikli Temel Eğitim Okulu yaptıracak

Uşak Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Kocabıyık, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve hayırsever Sefa Erdoğan katıldı. Vali Kocabıyık Sefa ve Saime Erdoğan çifti tarafından yapılacak olan okulun hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Ovademirler köyü yakınlarında yapılacak okul 6 bin 375 metre kare arazi üzerinde kurulacak ve 16 derslikten oluşacak. Bodrum, zemin üstü 3 kattan oluşacak okul 3 bin 385 metre kare olacak ve bir yılda tamamlanacak. Okulun yaklaşık maliyeti 5 milyon TL olacak” diye konuştu. Konuşma sonrası protokol Vali Kocabıyık, Şahin ve Erdoğan arasında imzalandı. (GC-GC) 15.04.2019 18:09:14 TSI NNNN