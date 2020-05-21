Helenistik Tiyatro, orijinalliği korunarak ayağa kaldırılacak

Denizli'de kazı çalışmalarının yapıldığı Laodikeia'da korona virüs önlemleri altında çalışmalar devam ediyor. Restorasyonu devam eden alanların yaklaşık yüzde 8'inin yeni malzemeden olmasıyla orijinalliği büyük ölçüde korunmuş olacak. PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Helenistik Tiyatro'da devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazı ve restorasyon çalışmaları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından yürütülen antik kentlerden biri olan Laodikeia Antik Kentinde çalışmalar devam ediyor. 2003 yılından bu yana Laodikeia Antik Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütülüyor. Proje bazlı çalışmaların 2020 yılında da sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şimşek, pandemi nedeniyle gerekli tedbirler alınarak, Batı Tiyatrosundaki kazı ve restorasyon çalışmalarının, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan proje ile devam ettirildiğini söyledi. Laodikeia Antik Kentinde iki adet tiyatro bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Celal Şimşek, “Kentin batısında Helenistik Tiyatro, kuzeyinde ise Roma Tiyatrosu yer almaktadır. Bizim en önemli hedefimiz, bir buçuk yıl içerisinde, Helenistik Tiyatroyu restorasyonunu tamamlayarak, kenti ziyarete gelen misafirlerimiz ile dolayısıyla ülke turizmimizin hizmetine sunmaktır” dedi.

Tiyatronun orijinalliği, çok büyük ölçüde korunmuş olacak

Tiyatronun yüzde 5 ila yüzde 8'inin yeni malzemeden yapılacağı, bu yönüyle ülkemizdeki ayağa kaldırılmış en önemli yapılardan biri olacağı belirtildi. 2021 yılı Mayıs ayında tiyatroyu tamamen ayağa kaldırmış olacağını dile getiren Prof. Dr. Şimşek, “Tiyatro alanları, kamusal yapılardır. Bu nedenle de büyük yapılardır. Bunların restorasyonu yıllar sürer. Ama biz burada PAÜ ekibi olarak, pandemi döneminde de sadece bir ay çalışmalara ara verdik. Mayıs ayının ortalarından itibaren tiyatrodaki restorasyon çalışmalarına tam kapasite olarak ediyoruz. Pamukkale Üniversitesi olarak yürüttüğümüz kazılardan üç tanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından on iki ay boyunca süren kazıların arasına dâhil edildi. Bizler, binlerce yıl öncesine ait kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve ayağa kaldırılması için çalışıyoruz. Kültürel varlıkların gelecek kuşaklara aktarılması için bir görev üstlenmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

“Laodikeia'yı Haziran ayında yeniden ziyarete açmayı planlıyoruz”

Ülkemizin, kültürel ve tarihi bakımından birçok zenginliği bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Celal Şimşek, Haziran ayının başından itibaren Laodikeia Antik Kentini yeniden ziyarete açmayı planladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Şimşek, ülkemizin korona virüs salgınından bir an önce kurtulması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.