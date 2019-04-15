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Jandarma kaçak 16 adet av tüfeği ele geçirdi

Denzili’nin Çivril ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 adet kaçak yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Denzili'nin Çivril ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 adet kaçak yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Çivril ilçesi Kıralan mahallesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler bir şahsın ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda çeşitli ebat ve çaplarda kaçak yarı otomatik ruhsatsız 16 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonun ardından bir kişi gözaltına alındı.

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