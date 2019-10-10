Kaçak kazılar mahalleliyi canından bezdirdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde Prehistorik (Frigya) dönemine ait olduğu tahmin edilen bölgede definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre halkının tepkilere neden oldu.

Çivril'in Gürpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Phrygıa (Frigya) krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen alanda definecilerin yaptığı kaçak kazılar bölge halkını isyan ettirdi. Tarihi Bria Kalesi'nin giden eski yol üzerinde bulunan alanın kaçak defineciler tarafından makinelerle kazıldığını belirten vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istedi. Bölgede bulunan Bria Kalesi kalıntılarına yakın olması ve tarihi Roma yolu üzerinde bulunmasından dolayı kaçak definecilerin ilgisini çeken yörede çok sayıda mezarın kazıldığı belirtildi. Bölgenin ulaşım konusunda çok rahat olması ve iki il sınırına çok yakın olması güvenlik açısından definecileri cesaretlendirdiği öğrenildi.

Kazılan yerlerde oda mezar ve mermer mezar kapaklarının bulunmasından dolayı antik çağda önemli bir ulaşım merkezi olduğu düşünülüyor.