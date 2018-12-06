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Kar yağışından en çok sokak köpeği ve eşek etkilendi

Denizli’de etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, hayvanlar zor anlar yaşadı.

Denizli'de etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralar oluştururken, hayvanlar zor anlar yaşadı. Üzeri karla kaplanan bir eşeğin Bağbaşı Yayalası'nda kardan korunmak için ağaçları kendine siper etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.


Denizli'nin en yüksek yerlerinden birisi olan bin 460 metre rakımlı Bağbaşı Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü. Karın keyfini çıkarmak isteyenler teleferikle yaylaya çıkarken, kar örtüsü ile kaplanan yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.


Sabah karşı başlayan kar yağışı sonrası araçların yaylaya gidip gelebilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından kar küreme çalışmaları da yapıldı. Yaylaya çıkan çocuk ve gençler kar topu oynadı.


Kar yağışından en fazla etkilenenler ise hayvanlar oldu. Bölgedeki sokak köpekleri ve yaylanın maskotlarından olan bir eşeğin zor anlar yaşadığı görüldü. Üzeri karla kaplanan eşeğin kendisini korumak için ağaçları siper etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.


Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü bölgede kar yağışının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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