Merkezefendi Belediyesi gençleri Anıtkabir'e götürecek

Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçede eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi 100 lise öğrencisini 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'ya götürecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da gençlerle birlikte başkente gidecek.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında lisede öğrenim gören çalışkan ve ihtiyaç sahibi 100 öğrencinin Ankara'ya götürülmesi oy birliği ile kabul edildi. 100 kişilik kafile, 17 Mayıs Cuma günü saat 24.00'de başkente hareket edecek. Öğrenciler cumartesi sabah Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir'in ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne geçecek olan kafile daha sonrasında Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret edecek. Etnografya Müzesi ve Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni gezecek olan öğrenciler daha sonra Denizli'ye yola çıkacak. Başkan Doğan, “19 Mayıs 2019 gününün Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü olmasıyla birlikte birçok etkinliğimiz olacak. Bu etkinliklerin arasında lisede okuyan gençlerimize yönelik resim yarışmamız ve gezimiz var. 100 öğrencimizle birlikte Ankara'ya, Anıtkabir'e gidelim istedik. Onlara o ruhu tattıralım istedik” dedi.