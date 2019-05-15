Merkezefendi ilk iftarını verdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından mahalle iftarlarının ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iftar sofralarını dolaşarak vatandaşla selamlaştı.

Merkezefendi Belediyesi'nin mahallelerde kuracak olduğu iftar sofralarının ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mahir Akbaba da katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sokak boyunca kurulan iftar sofralarını dolaşarak vatandaşla selamlaştı. İftar sonrasında konuşan Başkan Doğan, “Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarlarımız devam edecek. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizin bizim gönlümüzdeki yeri apayrıdır. Bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak ilk iftarımızı burada yapıyoruz. Bu iftarımızla birlikte, hizmetlerimize ilk bu mahallemizle başlayacağız” dedi.