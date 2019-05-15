İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merkezefendi ilk iftarını verdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından mahalle iftarlarının ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından mahalle iftarlarının ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iftar sofralarını dolaşarak vatandaşla selamlaştı.


Merkezefendi Belediyesi'nin mahallelerde kuracak olduğu iftar sofralarının ilki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mahir Akbaba da katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sokak boyunca kurulan iftar sofralarını dolaşarak vatandaşla selamlaştı. İftar sonrasında konuşan Başkan Doğan, “Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarlarımız devam edecek. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizin bizim gönlümüzdeki yeri apayrıdır. Bu anlamda Merkezefendi Belediyesi olarak ilk iftarımızı burada yapıyoruz. Bu iftarımızla birlikte, hizmetlerimize ilk bu mahallemizle başlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.